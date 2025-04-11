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Царьград

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ВСУ бегут из захваченного православного монастыря в Курской области: Русские уже с трёх сторон

ВСУ бегут из захваченного православного монастыря в Курской области: Русские уже с трёх сторон

Захваченный православный монастырь стал для ВСУ огневым мешком, сообщили бойцы группировки войск "Север", выбивающие оккупантов на этом направлении фронта.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Вот. Они. Наши. Братья. Твари. Сволота. Хохлятская. Полная. Зачистка. Плен. Небрать
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