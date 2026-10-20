«Штутгарт» и «Атлетико» встретятся в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб выиграл 6 матчей подряд во всех турнирах, в том числе против «Реала» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:0).