ФСБ заявила о доказательствах подрывной работы Британии против России

Великобритания играла координирующую роль в эскалации международной военно-политической обстановки. К такому выводу пришли на основе полученных документальных материалов, заявили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии