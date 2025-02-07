Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Единственное, что может предложить наркошибздик - это полкило колумбийского коксаReuters: Зеленски...
  • Юрий Вершинин
    Губерниев - продажная шкура. За бабки мать свою продаст. Комментатор хреновГуберниев о налож...
  • Андрей Зарубкин
    Больше половины территории Украины уже продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской...Трамп: никто боль...

"Ведомости": около 10% релокантов вернулись в Россию

"Ведомости": около 10% релокантов вернулись в Россию

В Россию вернулись около 10% релокантов, покинувших страну в 2022 и 2023 годах. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты онлайн-опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх