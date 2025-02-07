"Ведомости": около 10% релокантов вернулись в Россию

В Россию вернулись около 10% релокантов, покинувших страну в 2022 и 2023 годах. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты онлайн-опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.
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