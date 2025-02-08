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Власти США сообщили о гибели всех 10 человек из пропавшего на Аляске самолёта

Власти США сообщили о гибели всех 10 человек из пропавшего на Аляске самолёта

Пропавший пассажирский самолёт разбился на морском льду Аляски.Все 10 человек, которые были на борту, погибли.

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