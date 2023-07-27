Услышала вчера в пригородном автобусе неоднозначную фразу от одной пожилой женщины: «Нынешнее поколение – наглое, вырастили родители потребителей, им только деньги подавай! Ни помощи от внуков не дождешься, ни поддержки от деток.
Нынешнему поколению только деньги подавай, а раньше и копейке были рады
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Нормальные сейчас дети, я считаю. И на пятерки учатся, и родителям помогают, и в институты поступают. И деньги зарабатывать хотят, да." Согласна. А старики одинокие всегда всем недовольны. Да еще насмотрятся ток-шоу и всех под одну гребенку чешут -плохие, мол. Вот у меня мамочка 87 лет, всегда в мыслях о нас, о семье. У нее две дочки , четыре внучки и 4 правнучки и 3 правнука!)) Она таких слов плохих про нас никогда не скажет)) И никто у нее никаких денег не клянчил никогда))
Ответить
3 час.
Елена Львовна
раньше трава была зеленее? Да! Небо голубее? Да!!! Колбаса вкуснее? Еще бы! Конечно!. Потому что была молодость, яркость восприятия жизни, А когда тебе за 60, то и чувства другие и жизнь уже воспринимаешь по другому. Знаю о чем говорю. Самой 65😀. И на нас старики тогда ворчали, и мы их считали старыми п-ми.. Ничего в мире особо не меняется. Жизнь!
Ответить
58 мин.
Свежие комментарии