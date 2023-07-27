Нынешнему поколению только деньги подавай, а раньше и копейке были рады

Майя Maja

Нормальные сейчас дети, я считаю. И на пятерки учатся, и родителям помогают, и в институты поступают. И деньги зарабатывать хотят, да." Согласна. А старики одинокие всегда всем недовольны. Да еще насмотрятся ток-шоу и всех под одну гребенку чешут -плохие, мол. Вот у меня мамочка 87 лет, всегда в мыслях о нас, о семье. У нее две дочки , четыре внучки и 4 правнучки и 3 правнука!)) Она таких слов плохих про нас никогда не скажет)) И никто у нее никаких денег не клянчил никогда))