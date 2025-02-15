В России высказались об этапах урегулирования украинского конфликта

Депутат Чепа: Прекращение огня не станет первым этапом урегулирования конфликта Первым этапов в урегулировании украинского конфликта должны стать договоренности между президентами России и США, решение вопроса НАТО, поставки вооружений, заявил в разговоре с «Лентой.