Заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК подчеркнул необходимость изучения руководящего духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ -- Заведующий Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Ли Шулэй в четверг подчеркнул необходимость глубокого изучения и понимания руководящего духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва.
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