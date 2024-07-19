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Китай

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Заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК подчеркнул необходимость изучения руководящего духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ -- Заведующий Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Ли Шулэй в четверг подчеркнул необходимость глубокого изучения и понимания руководящего духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва.

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