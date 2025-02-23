Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт оценил плюсы и минусы стратегии «тихого найма»

Эксперт оценил плюсы и минусы стратегии «тихого найма»

В связи с дефицитом кадров многие компании стали пользоваться стратегией «тихого найма». Используя такой подход, работодатели специально не берут на вакантные места новых сотрудников, а распределяют ставку между существующими.

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