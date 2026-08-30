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Газета.ру

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Появилось видео погони ТЦК за уклонистом на телеге

Появилось видео погони ТЦК за уклонистом на телеге

На Украине мужчина пытался уехать на телеге от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК).

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