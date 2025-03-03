Захарова отреагировала на заявление из Канады

Если Канада отправит своих миротворцев на Украину, то лишится людей для собственной защиты. Высказалась по теме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ее пост в соцсети.
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