Автора рассылки с угрозами ищет полиция Караганды

Автора пугающей рассылки в Караганде ищет полиция, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Караганде полицейские ищут автора Telegram-канала, который заявил о массовой расправе над учениками в школах города.
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