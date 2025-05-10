Стало известно отношение Украины к критике Трампа в адрес России

В Киеве довольны тем, что американский лидер Дональд Трамп и политики из его команды начали критиковать Россию за отказ от компромисса по текущему конфликту и заговорили об ужесточении санкций против Москвы.
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