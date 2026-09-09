Курский суд изъял имущество бывшего главы Рыльского района

Объекты были приобретены экс-главой района за 10 млн рублей, хотя легальный доход семьи за три года составил лишь 8,3 млн рублей.
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