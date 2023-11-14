Белиз разрывает дипломатические отношения с Израилем

Правительство Белиза сообщило о решении разорвать дипломатические отношения с Израилем и приостановить деятельность израильского консульства в Белизе из-за нарушений Тель-Авивом гуманитарного права в ходе боевых действий в секторе Газа.
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