Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белиз разрывает дипломатические отношения с Израилем

Белиз разрывает дипломатические отношения с Израилем

Правительство Белиза сообщило о решении разорвать дипломатические отношения с Израилем и приостановить деятельность израильского консульства в Белизе из-за нарушений Тель-Авивом гуманитарного права в ходе боевых действий в секторе Газа.

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