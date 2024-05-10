Мостовой: если бы я хотел зарплату Тедеско, давно бы тренировал

Бывший российский футболист Александр Мостовой ответил на слова экс-игрока московских "Динамо" и "Спартака" Олега Иванова о том, что он не хочет тренировать, а хочет получать зарплату Доменико Тедеско или Гильермо Абаскаля, передает "Чемпионат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии