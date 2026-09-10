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Федерация футбола Франции отозвала поддержку Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции отозвала поддержку Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) отказалась от поддержки действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на выборах главы организации.

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