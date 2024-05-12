Герцогиня Меган Маркл появилась на публике в платье за 260 тысяч рублей

Герцогиня Меган Маркл отправилась в тур по Нигерии, тщательно подбираю образы на каждый день. Как сообщает The Mirror, для одного из выходов в свет Маркл выбрала черное платье-миди от бренда Johanna Ortiz.
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