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Герцогиня Меган Маркл появилась на публике в платье за 260 тысяч рублей

Герцогиня Меган Маркл появилась на публике в платье за 260 тысяч рублей

Герцогиня Меган Маркл отправилась в тур по Нигерии, тщательно подбираю образы на каждый день. Как сообщает The Mirror, для одного из выходов в свет Маркл выбрала черное платье-миди от бренда Johanna Ortiz.

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