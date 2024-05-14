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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики. Понятия не имею, о чем именно идет речь». Журналист Дэйтер об отстранении игрока

Сегодня стало известно, что форвард «Колорадо» отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

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