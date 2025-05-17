Эрдоган прокомментировал отсутствие контактов Путина и Зеленского в Турции

Анкара не имеет отношения к тому, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась в Турции, несмотря на намеченные в Стамбуле переговоры между российской и украинской делегациями.
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