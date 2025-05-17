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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Эрдоган прокомментировал отсутствие контактов Путина и Зеленского в Турции

Анкара не имеет отношения к тому, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась в Турции, несмотря на намеченные в Стамбуле переговоры между российской и украинской делегациями.

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