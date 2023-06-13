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В Германии признали, что не могут заменить уничтоженные на Украине танки Leopard 2

В Германии признали, что не могут заменить уничтоженные на Украине танки Leopard 2

Германия не может заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2. Об этом, как сообщает газета "Бильд", заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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