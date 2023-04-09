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Басурин: войска Украины не гнушаются разбрасыванием на территории школ Донецка мин «Лепесток», запрещенных Женевской конвенцией

Басурин: войска Украины не гнушаются разбрасыванием на территории школ Донецка мин «Лепесток», запрещенных Женевской конвенцией

Вооруженные силы Украины не гнушаются разбрасыванием на территории школ Донецка мин «Лепесток», запрещенных Женевской конвенцией.

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