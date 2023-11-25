Пол Радд рассказал, как голодал для роли в фильме “Человек-муравей”

В награду за тренировки актер получал газировку ПОЛ РАДД КАДР ИЗ ФИЛЬМА “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА” 54-летний Пол Радд рассказал, что держал себя на строгой диете, когда готовился к роли в фильмах о Человеке-муравье.