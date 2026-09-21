Профессор Сафонов: логистика увеличила спрос на водителей

Профессор Александр Сафонов отметил, что рост значимости автотранспорта в логистике увеличивает спрос на водителей и автомехаников.
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