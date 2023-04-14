Разведка Польши обвинила спецслужбы России в кибератаке на дипведомства ЕС и Африки

Варшава считает, что Москва якобы проводит «шпионскую кампанию», направленную на сбор сведений о посольствах и МИД странПольская Служба военной контрразведки и CERT Polska (компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации) обвинили Россию в проведении кибератак на дипломатические ведомства ЕС и Африки.
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