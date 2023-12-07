Названа дата выборов президента России

Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Такое решение в ходе голосования принял Совфед РФ. Председатель ЦИК Памфилова заявила, что впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой «токсичной геополитической атмосфере».
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