Спасатели дважды выезжали в нацпарк «Таганай» из-за травм туристов

Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области дважды за минувшие выходные выезжали в национальный парк «Таганай» в Златоусте, чтобы эвакуировать пострадавших туристов: в субботу женщина подвернула ногу на Нижней Тропе, а в воскресенье 13-летний подросток из Казахстана повредил колено и не мог идти самостоятельно.