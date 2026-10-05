Спасатели дважды выезжали в нацпарк «Таганай» из-за травм туристов

Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области дважды за минувшие выходные выезжали в национальный парк «Таганай» в Златоусте, чтобы эвакуировать пострадавших туристов: в субботу женщина подвернула ногу на Нижней Тропе, а в воскресенье 13-летний подросток из Казахстана повредил колено и не мог идти самостоятельно.
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