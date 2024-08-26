В спецназе «Ахмат» заявили о росте числа пленных бойцов ВСУ в Курской области

Число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
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