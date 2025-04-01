Беспилотник атаковал автобус в Горловке, пострадали 12 человек

ВСУ атаковали беспилотниками автобус на площади Победы в Горловке.<strong>12 мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус на площади Победы в Горловке, <a href="https://t.