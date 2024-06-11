Страны НАТО усиливают оборону аэродромов в Польше и Румынии, которые готовятся к принятию истребителей F-16.
Украинские F-16 встанут в Польше и Румынии. Аэродромы на карте: НАТО экстренно готовится к ударам - сигнал России получен
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот сейчас всё и завертиться "по взрослому". Посмотрим как далеко США готово пойти.
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13 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Интересно посмотреть как будут вставать лежащие и сидящие F-16?
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11 час.
Дмитрий Гурин
Ну пот и начинаем проходить "точку невозврата". ВВП даст приказ влупить по аэродромам если получит, а он их получит от Роскосмоса, данные об использовании ВС ВСУ этих аэродромов. А "калибр" хрен кто из них перехватит. Хотя атаковать ВПП это одно, отремонтировать достаточно легко и быстро, а вот повредить РЛС и приводные радиомаяки вместе с КДП это "гуд". Быстро не восстановишь, точнее новое не привезешь а приводники в ЕС делают только Финны, Нидерландский Филипс в этом направлении производство свернул. А наш "Техномарин" хрен им что продаст без спроса из Кремля.
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5 час.
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