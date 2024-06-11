Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Везите больше, нам мало этого говна. Нам мало, да?Мигранта задержал...
  • Сергей Храмов
    Для сбития тихоходных дронов подойдет одноместный самолет со скорость до 250 км/час с подвеской пулемета на 23 мм. по...В небе на Каспийс...
  • Владимир
    интересно каких национальностей дети?В ходе ссоры в по...

Украинские F-16 встанут в Польше и Румынии. Аэродромы на карте: НАТО экстренно готовится к ударам - сигнал России получен

Украинские F-16 встанут в Польше и Румынии. Аэродромы на карте: НАТО экстренно готовится к ударам - сигнал России получен

Страны НАТО усиливают оборону аэродромов в Польше и Румынии, которые готовятся к принятию истребителей F-16.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот сейчас всё и завертиться &quot;по взрослому&quot;. Посмотрим как далеко США готово пойти.
Ответить
13 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Интересно посмотреть как будут вставать лежащие и сидящие  F-16?
Ответить
11 час.
Дмитрий Гурин
Ну пот и начинаем проходить &quot;точку невозврата&quot;. ВВП даст приказ влупить по аэродромам если получит, а он их получит от Роскосмоса, данные об использовании ВС ВСУ этих аэродромов. А &quot;калибр&quot; хрен кто из них перехватит. Хотя атаковать ВПП это одно, отремонтировать достаточно легко и быстро, а вот повредить РЛС и приводные радиомаяки вместе с КДП это &quot;гуд&quot;. Быстро не восстановишь, точнее новое не привезешь а приводники в ЕС делают только Финны, Нидерландский Филипс в этом направлении производство свернул. А наш &quot;Техномарин&quot; хрен им что продаст без спроса из Кремля.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх