Украинские F-16 встанут в Польше и Румынии. Аэродромы на карте: НАТО экстренно готовится к ударам - сигнал России получен

Дмитрий Гурин

Ну пот и начинаем проходить "точку невозврата". ВВП даст приказ влупить по аэродромам если получит, а он их получит от Роскосмоса, данные об использовании ВС ВСУ этих аэродромов. А "калибр" хрен кто из них перехватит. Хотя атаковать ВПП это одно, отремонтировать достаточно легко и быстро, а вот повредить РЛС и приводные радиомаяки вместе с КДП это "гуд". Быстро не восстановишь, точнее новое не привезешь а приводники в ЕС делают только Финны, Нидерландский Филипс в этом направлении производство свернул. А наш "Техномарин" хрен им что продаст без спроса из Кремля.