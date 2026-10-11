В Ормузском проливе столкнулся с миной и загорелся нефтетанкер

В Ормузском проливе нефтяной танкер столкнулся в морской миной и загорелся. Об этом сообщает пресс-служба иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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