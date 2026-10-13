Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сотрудники колонии провели «воспитательную работу» с мигрантом Авагяном, который решил поиграть в крутого авторитета

Сотрудники колонии провели «воспитательную работу» с мигрантом Авагяном, который решил поиграть в крутого авторитета

Точка зрения Автор: В. Панченко На свободе Авагян привык демонстрировать характер, грубить представителям власти и считать, что привычные правила на него не распространяются.

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