Сотрудники колонии провели «воспитательную работу» с мигрантом Авагяном, который решил поиграть в крутого авторитета

Точка зрения Автор: В. Панченко На свободе Авагян привык демонстрировать характер, грубить представителям власти и считать, что привычные правила на него не распространяются.
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