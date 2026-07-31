Argentina's Milei Borrows Warren Buffett's Idea To Punish Deficit-Spending Politicians More than two years after campaigning to "blow up" Argentina's central bank, President Javier Milei has announced his "Fiscal Shackle" bill - a permanent rule aimed at preventing Argentina from approving or maintaining budgets with fiscal deficits that could have consequences for politicians.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии