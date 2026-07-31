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Zero Hedge

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Argentina's Milei Borrows Warren Buffett's Idea To Punish Deficit-Spending Politicians

Argentina's Milei Borrows Warren Buffett's Idea To Punish Deficit-Spending Politicians

Argentina's Milei Borrows Warren Buffett's Idea To Punish Deficit-Spending Politicians More than two years after campaigning to "blow up" Argentina's central bank, President Javier Milei has announced his "Fiscal Shackle" bill - a permanent rule aimed at preventing Argentina from approving or maintaining budgets with fiscal deficits that could have consequences for politicians.

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