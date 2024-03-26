Власти предложили способ борьбы с незаконным оборотом драгметаллов

Если у юрлиц или ИП, которые совершают операции с драгоценными металлами и камнями, приостанавливается или прекращается действие лицензии, то на этом основании будет приостановлен и специальный учет таких предпринимателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии