Собянин: в Москве создается кинокластер мирового уровня

Мэр Москвы Сергей Собянин на страницах своего Telegram-канала сообщил, что в столице на месте заброшенного пустыря продолжается строительство кинопарка «Москино» – самой большой в мире площадки для съемок натурного кино и кинокластера мирового уровня.
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