РБК сообщил о гостайне в уголовном деле Тимура Иванова о паромах

В уголовном деле Тимура Иванова появился документ с гостайной, передает РБК.РБК стало известно о секретном документе в уголовном деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 млн рублей при продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 млрд руб.