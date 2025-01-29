РБК сообщил о гостайне в уголовном деле Тимура Иванова о паромах

В уголовном деле Тимура Иванова появился документ с гостайной, передает РБК.РБК стало известно о секретном документе в уголовном деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 млн рублей при продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 млрд руб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии