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Царьград

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РБК сообщил о гостайне в уголовном деле Тимура Иванова о паромах

РБК сообщил о гостайне в уголовном деле Тимура Иванова о паромах

В уголовном деле Тимура Иванова появился документ с гостайной, передает РБК.РБК стало известно о секретном документе в уголовном деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 млн рублей при продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 млрд руб.

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Амара Карпова
Гори в аду чудовище🤮💩
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