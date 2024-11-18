Элиты скучают по Западу. Патриотическую идею Делягина встретили с недоумением: "Родной, ты чё?"

Элиты в России скучают по Западу, надеясь на обратный разворот. Патриотическую идею Михаила Делягина, связанную с развитием отечественного производства, встретили с недоумением: "Родной, ты чё?"Элиты в России скучают по Западу и ждут обратного разворота.