В «Единой России» заявили о важности постоянной работы с людьми

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Муниципальным депутатам необходимо находиться в состоянии готовности к постоянной работе с электоратом и отвечать на все поставленные вопросы, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
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