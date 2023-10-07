Минцифры разработало правила использования «цифрового паспорта»

Минцифры России разработало правила использования «цифрового паспорта», пишет «Ведомости». Согласно документу, россияне смогут показывать QR-код в мобильном приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях.
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