Власти РФ национализировали 16 крупных складских комплексов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к компании Raven Russia. Речь идет о 16 складских комплексах, которые суд признал транспортными терминалами и постановил передать Росимуществу.
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