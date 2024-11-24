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Дикий Юг - Природа Юга России

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В Балтийском море нашли одинокого дельфина, который разговаривал сам с собой

В Балтийском море нашли одинокого дельфина, который разговаривал сам с собой

Фото: eldiario.es Новости дня за сегодня  сообщают о том, что в осенние месяцы 2019 года в Балтийском море, недалеко от датского канала Свендборгсунн, был замечен уникальный случай: одинокий дельфин, который, согласно данным, жил в этих водах более трех лет.

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