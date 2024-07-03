ФАС потребовала от операторов связи прекратить взимать доплату за связь в Крыму и Севастополе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от трех крупнейших российских операторов мобильной связи - МТС, "Мегафона" и "Билайна" - прекратить взимать с абонентов дополнительную плату за пользование их услугами в Крыму и Севастополе.