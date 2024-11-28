Завершился чемпионат мира по шахматам среди ветеранов 65+

Победителем чемпионата мира по шахматам среди ветеранов (старше 65 лет) в Порту-Санту (Португалия) стал Райнер Кнаак 28 ноября, итоги турнира опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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