Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«А ты кто такая, чтобы мне указывать?»: Бадрудин сказал это судье в Москве и мигом улетел на 15 суток за оскорбление

«А ты кто такая, чтобы мне указывать?»: Бадрудин сказал это судье в Москве и мигом улетел на 15 суток за оскорбление

Avia.pro - СМИ В московском Чертановском районном суде, где обычно царит атмосфера строгой справедливости, развернулась драма, достойная театральной сцены.

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