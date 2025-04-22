Фермеры стали чаще обращаться к стейблкоинам

Аграрный сектор остаётся одним из ключевых двигателей мировой экономики. Только в 2023 году страны Европейского союза закупили около 155 миллионов тонн аграрной продукции, в то время как экспорт составил порядка 134 миллионов тонн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии