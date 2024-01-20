"Бунт на оборонном предприятии в Коломне". Мигранты и провокаторы работают вместе

Журналистское расследование фейка. ============================================== Полмиллиона человек с тревогой следят за тем, как разворачиваются события на оборонном предприятии в Коломне! И это можно понять.
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