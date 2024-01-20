Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Бунт на оборонном предприятии в Коломне". Мигранты и провокаторы работают вместе

"Бунт на оборонном предприятии в Коломне". Мигранты и провокаторы работают вместе

  Журналистское расследование фейка. ============================================== Полмиллиона человек с тревогой следят за тем, как разворачиваются события на оборонном предприятии в Коломне! И это можно понять.

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Комментарии
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ирина Гущина
а они там действительно есть, увы...
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13 час.
avershin1947mailru Авершин
Хорошо зацепились! А ведь многие верят. Пора привлекать за фейки. Причём жёстко.
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13 час.
Владимир Иванов
СМЕРШ уже работает! Бегите фейкомёты!
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4 час.

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