«Яндекс» — и точка: что означает окончательный раздел одной из главных IТ-компаний России для экономики. Комментарий Семена Новопрудского

Завершение раздела «Яндекса» является знаковой сделкой для российской экономики. У «Яндекса» появляется новая миссия — задавать тренд на формирование в России локализованной цифровой экономики без опоры на иностранные технологииНидерландская компания Yandex N.
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