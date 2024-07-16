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«Яндекс» — и точка: что означает окончательный раздел одной из главных IТ-компаний России для экономики. Комментарий Семена Новопрудского

«Яндекс» — и точка: что означает окончательный раздел одной из главных IТ-компаний России для экономики. Комментарий Семена Новопрудского

Завершение раздела «Яндекса» является знаковой сделкой для российской экономики. У «Яндекса» появляется новая миссия — задавать тренд на формирование в России локализованной цифровой экономики без опоры на иностранные технологииНидерландская компания Yandex N.

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Комментарии
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Sergiy Che
А вся либерда из руководства &quot;Яндекса&quot; точно вместе с Воложем на Запад сольётся или так и останется тут гадить как раньше??))
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