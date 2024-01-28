Медведев пообещал выиграть Australian Open - 2025 ради жены и дочери

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open - 2024) итальянцу Яннику Синнеру заявил, что намерен в следующем году побороться за победу на турнире ради своей семьи.
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