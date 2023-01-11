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ТАСС: командир «Рамзес» оценил обстановку на фронте под Донецком

ТАСС: командир «Рамзес» оценил обстановку на фронте под Донецком

Российские военнослужащие, которые находятся на донецком направлении, добиваются продвижения. Соответствующее заявление в беседе с ТАСС сделал командир второй роты 185 мотострелкового батальона 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным «Рамзес».

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