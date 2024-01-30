В семейном центре в Митине пройдет занятие в лаборатории Экспериментариум

Мой семейный центр «Согласие» филиал «Благополучие» 31 января приглашает детей от семи лет принять участие в занятие-опыт под названием «Загадочная лампа Тесла», которое пройдет в лаборатории Экспериментариум.
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